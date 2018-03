SRF: Karin Frei wechselt hinter die Kamera

von Christian Beck

Karin Frei arbeitet ab April – vorerst für ein halbes Jahr – als Redaktorin beim SRF-Magazin «Einstein», dies in einem 70-Prozent-Pensum. Bis Ende 2017 war die 48-Jährige Moderatorin beim «Club» (persoenlich.com berichtete).

«Die Situation vor der Kamera, insbesondere in Live-Situationen, kenne ich nach sechs Jahren ‹Club›», so Frei gegenüber persoenlich.com. Ziel sei es nun, ihr Können hinter der Kamera weiter zu verfeinern. «Eigentlich geht es damit zurück zu dem, was ich vor dem ‹Club› gemacht habe, aber eben nicht beim Radio, sondern beim TV. Heisst: Hintergrund, längere Formate, spannende, auch teils schwierige Themen herunterbrechen und gut aufbereiten.» Das habe sie immer fasziniert, so Frei weiter. «Und ‹Einstein› ist schlicht eine tolle Sendung.»

Ein «Jahr der Orientierung»

Weiter will Frei 2018 zu einem Jahr der Orientierung zu machen. «Weiterbildung auf dem Gebiet TV-Produktion ist schon mal geplant, alles Weitere wird sich weisen», sagt sie. Zudem werde sie wieder vermehrt Moderationen und Tagungsleitungen ausser Haus machen und beratend zur Verfügung stehen können. Frei: «Ich freue mich darauf, wieder vermehrt aus dem Studio raus zu den Menschen zu kommen».

Frei arbeitet seit 1992 für SRF. Bis 1994 war sie als Redaktorin und Moderatorin beim damaligen DRS 3 tätig, danach freischaffend für Schweizer Radio DRS und diverse Printmedien. Ab 1996 moderierte die Luzernerin auf DRS 1 das Abend- und Nachtprogramm, ehe sie 2004 als Moderatorin und Redaktorin zur Hintergrundsendung «Doppelpunkt» wechselte. Ab 2009 war sie parallel dazu Gastgeberin der Talksendung «Persönlich». 2011 wurde Frei Redaktionsleiterin und Moderatorin beim «Club».