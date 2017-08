AZ Medien haben sich entschieden, per Ende Jahr den Druckbereich der Tochtergesellschaft Weiss Medien AG in Affoltern am Albis zu veräussern. Der Strukturwandel in der Branche und das damit verbundene rückläufige Kleinakzidenzdruckgeschäft veranlasse das Medienhaus zu diesem Schritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das komplette Druckgeschäft werde von der Firma Käser Druck AG in Stallikon übernommen. Für alle betroffenen Mitarbeiter bestehe die Möglichkeit einer Anschlusslösung.

Der Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern werde weiterhin von Weiss Medien herausgegeben und bleibe somit im Besitz der AZ Medien. (pd/tim)