Tamedia: Keine Abfallkübel mehr für die Mitarbeiter

Tamedia entsorgt die Mistkübel der einzelnen Mitarbeiter und führt ein neues Entsorgungssystem ein, welches die Trennung der verschiedenen Abfallarten möglich macht. «Ab April werden die Abfälle zentral pro Stockwerk gesammelt, die Papierkörbe an den Arbeitsplätzen werden aufgehoben», heisst es in einer internen Mitteilung, welche persoenlich.com vorliegt.

Ohne eigenen Abfallkübel auskommen, müssen künftig die Mitarbeiter an den Standorten Bern, Genf, Lausanne und Zürich. Hier könnten sie ihre Abfälle – «ähnlich dem System an den Bahnhöfen» – selbstständig in «zentral, gut erreichbaren» Behältern entsorgen, schreibt Tamedia. Dies in recyclinggerechter Trennung von Abfall, Zeitungen, Papier und Karton.

Laut Sprecher Christoph Zimmer will Tamedia mit dem neuen Entsorgungskonzept nicht sparen, sondern «die Recyclingquote erhöhen.» Die Massnahme sei ein Baustein von mehreren, welche auf einen möglichst nachhaltigen Betrieb abzielen würden. So weise man Mitarbeiter, die ihre Computer über Nacht nicht abschalten, seit Februar auf den Energieverbrauch hin. Und Druckaufträge würden nur noch über den Badge ausgelöst. «Das sind alles kleine und unspektakuläre Massnahmen, die in der Summe viel bringen», fügt Zimmer an.

Im Medienhaus an der Werdstrasse stellt Tamedia zwei Behälter pro Etage auf. Dass sie künftig weiter gehen müssen, um ihren Abfall zu entsorgen dürfte einigen Tamedia-Mitarbeitenden sauer aufstossen. Die Änderung sei «vertretbar», sagt Zimmer dazu. Denn die Trennung von organischem Abfall und weiteren Abfallarten funktioniere nur, wenn die Stoffe gleich zu Beginn getrennt werden. (wid)