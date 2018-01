Deniz Yücel: Keine «schmutzigen Deals» für Freilassung

Entlassungen bei der SDA

Redaktion wehrt sich mit Brief an Bundesrat

Bereits Ende Monat will die SDA den angekündigen Abbau umsetzen. Die Redaktion organisiert einen Widerstand.

Die Nachrichtenagentur SDA will den angekündigten Abbau von bis zu 40 Stellen laut einem Bericht bereits auf Ende Monat umsetzen. Die Redaktion organisiert einen Widerstand und droht mit Streik. «Die Zitrone ist ausgepresst», schreibt sie in einem Brief an die Regierung.

von Michèle Widmer