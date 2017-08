Es ist ein grosser und bedeutender Schritt für Eltern und ihr Kind: der Eintritt in den Kindergarten. Aus diesem Grund – und wie von «Fritz+Fränzi»-Chefredaktor Nik Niethammer im April auf persoenlich.com angekündigt – lanciert die Stiftung Elternsein, Herausgeberin des Schweizer Elternmagazins «Fritz+Fränzi», gemäss Mitteilung neu ein Kindergartenmagazin. Es erscheint in einer Auflage von 55'000 Exemplaren und begleitet Eltern von Kindergartenkindern während der nächsten zwei Jahren. Das erste von insgesamt vier Heften erscheint diese Woche und umfasst 60 Seiten.

Im ersten Heft beantworten Expertinnen und Experten wie die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm, der Kinderarzt Sepp Holtz, der dänische Familientherapeut Jesper Juul, der Kinderpsychologe Fabian Grolimund und die Kindergartenlehrperson Claudia Hartmann Fragen, die Eltern in diesem wichtigen Lebensabschnitt ihres Kindes beschäftigen. Ausserdem sollen darin viele andere Themen angesprochen werden.

Das neue Heft «Schweizer Elternmagazin Fritz+Fränzi / Kindergarten» mit dem Titel «Endlich Chindsgi» – wie zuvor die Schulübertrittshefte «Schöne Schulzeit» und «Abenteuer Lernen» – vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz unterstützt, wie es weiter heisst.

Jeweils 17 Exemplare werden an insgesamt 2856 Kindergärten in der Deutschschweiz gratis verschickt. Die erste Ausgabe ist zudem an rund 570 Kiosk-Verkaufsstellen zum Einführungspreis von zwei Franken erhältlich. Das Heft kann auch via der kostenlosen iPad-App von «Fritz+Fränzi» im iTunes-Store heruntergeladen werden. (pd/tim)