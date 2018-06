Telebasel: Klage gegen «Basler Zeitung» eingereicht

Ringier

Von INMA mit «Global Media Award» ausgezeichnet

Das Unternehmen gewann in Washington in der Kategorie «Best idea to grow digital readership or engagement».

Die Daten- und Technologieplattform von Ringier gewann Montagnacht in Washington in der Kategorie «Best idea to grow digital readership or engagement».