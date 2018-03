SRF / Tamedia: Kooperation mit Video-Rohmaterial beendet

Tamedia und SRF sind übereingekommen, die testweise Kooperation mit Video-Rohmaterial nicht weiterzuführen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen. Aus Sicht von Tamedia stellten die von SRF zur Verfügung gestellten Rohmaterial-Videos keinen wesentlichen Mehrwert gegenüber bereits vorhandenem Agentur-, Leser- und selbst erstelltem Bildmaterial dar. Andere Kooperationen zwischen Tamedia und der SRG seien für die Zukunft nicht ausgeschlossen, heisst es weiter.

Im Rahmen des Tests bot SRF dem Webvideo-Team von Tamedia im Zeitraum 1. bis 27. Februar insgesamt 22 Videos an. Es handelte sich dabei um Aufnahmen aktueller Ereignisse, von Pressekonferenzen oder Medienauftritten, die von SRF weder kommentiert noch journalistisch bearbeitet wurden. Bei einem erfolgreichen Verlauf der Tests hätte SRF dieses Rohmaterial auch anderen interessierten Schweizer Medienhäusern zur Verfügung gestellt (persoenlich.com berichtete).

Free-Shared-Content beliebt

Die SRG bietet seit Oktober den privaten Medienhäusern zudem kostenlos Videos im Bereich News zur Verwendung auf den eigenen Internet- und Social-Media-Plattformen an. Die Medienhäuser sind unter Beachtung der Nutzungsbedingungen frei in der Kommerzialisierung der Videos. Die Registrierung und der Bezug der Videos erfolgen über ein Portal. Mittlerweile nutzen bereits 37 Medientitel das Angebot der SRG, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)