Abbau bei der SDA: Kunden werden über neues Angebot informiert

Am Montag tritt die neue Organisation von Keystone-SDA in Kraft. Im Zuge der Reorganisation wird die fusionierte Agentur die Kräfte in der nationalen und internationalen Berichterstattung bündeln, wie es in einer Mitteilung am Freitag an die Redaktionen heisst. Zu diesem Zweck hat sie aus zwei Ressorts einen Pool mit Redaktorinnen und Redaktoren gebildet, die Meldungen aus dem In- und Ausland an die Kunden ausliefern.

Newsdesk führt Regie

Das multimedial besetzte Newsdesk führte künftig Regie. Es sei dafür zuständig, dass Text, Bild und Video zu einem multimedialen Angebot aufbereitet werden. Alle drei Sprachen – deutsch, französisch und italienisch – würden in der Regie zusammensitzen.

Vor dem Hintergrund eines stark gesunkenen Personalbestandes hat SDA-Keystone die Strukturen angepasst, um genügend Mittel für die Abdeckung der schweizerischen und internationalen Aktualität sicherzustellen, wie es heisst. Die Berichterstattung über Ereignisse in der Schweiz bleibe die Kernaufgabe der Agentur. Das gelte namentlich für die nationale Politik, die eine unverändert hohe Priorität im Nachrichtenangebot habe.

Die Agentur wird dank der unverändert engen Zusammenarbeit mit den Partneragenturen während 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr über alle wichtigen Ereignisse rund um den Globus berichten. Das Ausland-Desk wird zwar während zwei Stunden pro Tag (von 7 bis 8.30 Uhr) nicht besetzt sein. Während dieser Zeit würden jedoch die Meldungen der DPA automatisch bei den Kunden einlaufen. Während der übrigen Zeit übernehme das Desk die Aufgabe der Nachrichten-Selektion.

In allen Regionen der Schweiz präsent

Im Zuge der Reorganisation will Keystone-SDA den Regionen mehr Gewicht geben, wie sie schreibt. Die deutschsprachigen Regionalbüros seien organisatorisch neu dem Hub Zürich zugeteilt. Das Ziel sei es, die Hubs multimedial auszurichten. Der Sport sei seinerseits in die multimediale Produktion eingebunden. Dem Hub Zürich sind die Büros in Aarau, Basel, Bellinzona, Bern, Chur, Luzern, St. Gallen und Zürich zugeordnet. Der Hub Zürich arbeitet ebenfalls multimedial.

Die Büros in der Westschweiz – Genf, Sitten, Lausanne sowie die leicht ausgebaute Berichterstattung aus Freiburg-Neuenburg, Biel, Jura/Berner Jura – werden vom Hub Lausanne aus koordiniert. In einem Newsroom sind auch hier Texter, Fotografen und Video-Journalisten vereint.

Kooperation mit der AWP

Im Zuge ihrer Reorganisation lagert die Agentur die Wirtschaftsberichterstattung an die Finanznachrichtenagentur AWP aus. Im Gegenzug baue AWP, die ebenfalls zur Keystone-SDA-Gruppe gehört, die Ressourcen aus, heisst es. Sie beschäftige neu rund 30 Journalistinnen und Journalisten an den Standorten Zürich, Bern und Genf. An Werktagen liefert die AWP im Zeitfenster 6.30 bis 18.30 Uhr Meldungen über mikro- und makro-ökonomischen Themen aus. Eine Auswahl der wichtigsten Wirtschaftsmeldungen sei mit Bildern verlinkt und eigne sich damit für Onlineportale.

Nicht mehr anbieten wird Keystone-SDA hingegen die täglichen Berichte über den Börsenschluss in der Schweiz und den USA. An den Wochenenden wird die die Agentur weiterhin Wirtschaftsthemen der Sonntagspresse in die Presseschau aufnehmen. Einzelmeldungen wird es dagegen weniger geben.

Treffen Breaking News am Abend, in der Nacht oder am Wochenende ein, so werden sie nach wie vor abgedeckt. Regionale Wirtschaftsmeldungen werden weiterhin von Journalistinnen und Journalisten in den Regionen produziert. (pd/wid)