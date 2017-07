Art Radio: Kunst fürs Ohr erlebbar machen

von Christian Beck

Art Radio soll einen Audioeinstiegspunkt schaffen für Leute, die sich bislang noch nicht mit Kunst befasst haben, heisst es im Konzept, das persoenlich.com exklusiv vorliegt. «Jedes Kind singt und malt gerne», sagt Darryl von Däniken, Gründer vom International Radio Festival und Organisator vom SwissRadioDay. Im Laufe der Schulzeit würden jedoch die meisten erkennen, dass das Zeichnen nicht zu den grössten Stärken gehöre. «Nur wenige bekommen vom Lehrer für ihre ‹Meisterwerke› ein Lob. Unser Gesang wird jedoch praktisch nie kommentiert», so von Däniken.

Und so komme es, dass sich Erwachsene noch immer gerne mit Musik beschäftigen würden, selber singen und Tracklisten mit der Welt teilen – ohne sich je Gedanken darüber zu machen, ob der eigene Geschmack gut ist oder nicht. «Zeichnen» wird jedoch im Erwachsenenalter neu zur «Kunst» klassifiziert – und Kunst ist intellektuellen, anspruchsvolleren Personen vorbehalten, so die Meinung vieler.

Art Radio soll diese Barriere abbauen. Geplant sind laut Konzept Interviews mit Künstlern, Kuratoren und Supportern, die über ihre Kunst sprechen sollen. Durch das Programm soll ein kunst- und musikaffiner Moderator führen. Angereichert werden die Sendungen durch die Lieblingsmusik der Künstler. «So kann man auch erfahren, wie Musik die Kreativität der Künstler beeinflusst und somit ihre Werke inspiriert», sagt von Däniken zu persoenlich.com. Das Clevere daran: Die Musik wird indiziert. Sucht jemand im Internet ganz allgemein nach Musik, soll in den Suchergebnissen auch der entsprechende Künstler angezeigt werden, der für Art Radio diese Titel ausgewählt hat. «So öffnet sich ein neues globales Tor zur Kunst», so von Däniken.

Auf Künstlerseiten eingebunden

Art Radio ist kein Radio im klassischen Sinn mit einem Studio, aus welchem rund um die Uhr gesendet wird. Vielmehr sollen die wie eine Radiosendung aufgebauten Podcasts jeweils auf den Webseiten der Künstler und Galerien eingebunden werden. Dadurch würden diese Webseiten um einen Audio-Storytelling-Wert erweitert, heisst es im Konzept dazu. Parallel soll eine Podcast-Bibliothek erstellt werden, vorwiegend in englischer Sprache. «Später, wenn diese Bibliothek gross genug ist, sollen die Art-Radio-Podcasts weltweit auch Radiosendern zugänglich gemacht werden für ihr eigenes Programm», so von Dänikens Plan.

Laut Businessplan soll Art Radio in der ersten Phase durch Kunst unterstützende Firmen, Kunstevents wie internationale Biennalen sowie allenfalls private Kunstsammler finanziert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sind durch sogenannte Syndications, also die Weitergabe von Sendungen an Radiostationen, Einnahmen zu erwarten. Das Art Radio und die Bibliothek sollen für alle offen sein. Der Betreiber, das International Radio Festival, wird lediglich die Leitlinien vorgeben, wie die Programme strukturiert werden sollen. Der Sitz von Art Radio wird in Zürich sein. Drei bis vier Personen sollen von dort aus die Produktionen aufbauen, realisieren und vertreiben.

Launch folgt, wenn passender Partner gefunden ist

Darryl von Däniken ist vom Konzept überzeugt. «Die Welt der Kunst muss auch eine Audio-Präsenz haben», sagt er. Und Storytelling verbunden mit Musik sei die mächtigste Form der Kommunikation und bleibe auch in Erinnerung. Momenten finden erste Gespräche mit potenziellen Partnern statt. Wann genau Art Radio den Betrieb aufnimmt, ist noch unklar. Es könnte aber schon bald sein: «Sobald wir die richtigen Partner für den Launch gefunden haben, starten wir», so von Däniken.