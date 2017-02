SRG

Kunstflieger beschädigt Seilbahnkamera

St. Moritz ist an der Ski-WM knapp einer Katastrophe entgangen. Eine PC-7 der Schweizer Armee durchtrennte bei einer Flugshow ein Tragkabel der SRG. In der Folge stürzte die Kamera ab – mitten in den Zielraum. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an der Kamera beträgt 250'000 Franken.

Eines der Flugzeuge der PC-7-Staffel hat offenbar das Seil einer SRG-Kamera touchiert. Die Seilbahnkamera ging in die Brüche. (Bild: Keystone)