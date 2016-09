NZZ: Launch des neuen Portals gefeiert

Schweizer Terrorjahre

«Das Risiko war enorm»

NZZ-Redaktor Marcel Gyr über seine Enthüllungen rund um das Stillhalteabkommen mit der PLO.

NZZ-Redaktor Marcel Gyr hat den ersten Knüller des noch jungen Jahres geliefert. In seinem Buch «Schweizer Terrorjahre» enthüllt er, dass der Bundesrat in den siebziger Jahren ein Stillhalteabkommen mit der PLO schloss. Damit wurden weitere Attentate in der Schweiz verhindert. Drahtzieher war der damalige SP-Nationalrat Jean Ziegler.

von Matthias Ackeret