SRG: Lauranne Peman wird neue Mediensprecherin

Neuzugang bei der Medienstelle der Generaldirektion SRG in Bern: Lauranne Peman wird ab 1. Mai sukzessive die Aufgaben von Daniel Steiner als Stellvertreter von Edi Estermann, Leiter der SRG-Medienstelle, übernehmen. Steiner geht im Herbst dieses Jahres in vorzeitige Pension, wie es in einer Mitteilung heisst.

Peman hat an der Universität Genf Politikwissenschaften studiert und dort 2013 ihren Master abgeschlossen. Bei Radio Télévision Suisse RTS in Genf war sie ab 2009 journalistisch tätig, absolvierte 2014 für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA einen Stagiaire-Einsatz auf der Schweizer Botschaft in Beijing und danach ein Stage bei der international tätigen PR-Agentur Weber Shandwick.

Seit Juni 2015 ist die 30-Jährige Mediensprecherin bei Swisscom und verantwortlich für die französischsprachigen Medien. (pd/cbe)