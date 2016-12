Nicolas Bouvier-Preis: Laurent Sierro erhält Journalistenpreis

Der Genfer UNO-Korrespondent der Nachrichtenagentur sda, Laurent Sierro, ist am Montag mit dem Journalistenpreis Nicolas Bouvier ausgezeichnet worden. Der Preis wird für die besten journalistischen Beiträge über das Internationale Genf vergeben. Dieses Jahr wurden erstmals auch Nachrichtenagenturen berücksichtigt.

Weitere Preise gingen in der Kategorie Fotografie an Mark Henley und das Duo Laure Gabus/Pierre-Emmanuel Fehr und in der Kategorie Printmedien an den freien internationalen Korrespondenten John Zarocostas. Mit dem Preis für «Reportagen & Multimedia» wurde das Team der Zeitung «Tribune de Genève», Pascal Bornand und Georges Cabrera, geehrt.

Den Preis für junge Talente erhielt Clément Girardot. Insgesamt wurden sechs Preise in Höhe von 2000 Franken vergeben. Die Jury ehrte das Magazin Sept mit einem Spezialpreis für die Gesamtheit seiner Reportagen. Der Preis wird seit 2007 in Erinnerung an den Genfer Schriftsteller Nicolas Bouvier vergeben. (sda/wid)