Medienwoche: Lektüreempfehlungen vom Kuratorenteam

Medienwoche.ch, ein digitales Magazin für Medien, Journalismus, Kommunikation und Marketing, erscheint nach über sechs Jahren in zeitgemässem Kleid, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Website lässt sich mit allen Gerätetypen abrufen (Responsive Webdesign) und bietet mit dem Medienmonitor eine breite Palette an Lektüreempfehlungen aus nationalen und internationalen Medien. Der bisher als eigenständiger Leserservice geführte Medienmonitor wurde in den neuen Webauftritt der «Medienwoche» integriert und bietet aktuell geführte Themendossiers aus den Ressorts Medien, Journalismus, Social Media, Kommunikation, Marketing, Technologie und Beruf & Arbeit.

Als neues Format kommt «Auf dem Radar» dazu. Redaktionsleiter Nick Lüthi empfiehlt von Montag bis Freitag jeweils vier Beiträge aus internationalen Publikationen zum Medienwandel. Ebenfalls neu ist das Format «News». Dieses beinhaltet Hinweise zu tagesaktuellen Kurzmeldungen rund um das Thema Medien.

Der Newsletter erscheint neu zweimal wöchentlich, jeweils am Dienstag und Donnerstag, mit aktuellen Eigenbeiträgen der «Medienwoche» sowie je Ressort zwei Lektüreempfehlungen. In den Sozialen Medien ist Medienwoche.ch auf Facebook, Google+ und Twitter präsent, mit dem Relaunch neu auch auf Xing und Linkedin.

Die Plattform im Responsive Webdesign wurde von Marco Leisi (The Band) gestaltet, für die Informatik verantwortlich war Markus Böniger (Flake). (pd/cbe)