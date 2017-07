NZZ-Gruppe: Lifestyle-Magazin «Insider» eingestellt

NZZ-Gruppe

Auch die Tagblatt-Stadtredaktion zieht um

Die 15 Stadtredaktoren des «St. Galler Tagblatts» dislozieren im nächsten Sommer vom Zentrum an den Stadtrand.

