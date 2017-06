Ringier: Lukas Gähwiler wird Verwaltungsrat

Der Schweizer Finanzfachmann zieht – nach Zustimmung der Generalversammlung – im Juni dieses Jahres in den Verwaltungsrat der Ringier AG ein, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Der erfahrene Bankmanager, der 2010 als CEO Schweiz in die UBS-Konzernleitung eintrat und das Schweiz-Geschäft der Bank bis Ende August 2016 erfolgreich führte, ist seit April 2017 Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland AG.

Gähwiler kenne das Bankgeschäft von Grund auf – vom Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung über das Firmenkundengeschäft bis hin zum Investment Banking. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen, absolvierte ein MBA-Programm in New York sowie das Advanced Management Program an der Harvard Business School in Boston.

«Lukas Gähwiler ist nicht nur ein versierter Kenner der Schweizer und internationalen Wirtschaftsszene, sondern auch ein Manager, der die Digitalisierungsprojekte innerhalb und ausserhalb der UBS stark vorangetrieben hat», lässt sich Michael Ringier, Verleger und Präsident des Verwaltungsrates, in der Mitteilung zitieren.

Unter Gähwiler zählte die UBS 2015 zu den Gründungsmitgliedern der von Ringier lancierten Standortinitiative «DigitalZurich2025», die sich als digitalswitzerland nun schweizweit positioniert. Gähwiler sei weiterhin Teil des Lenkungsausschusses von digitalswitzerland. (pd/tim)