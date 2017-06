Ringier: Lukas Troxler wechselt zur Blick-Gruppe

Lukas Troxler wird per 1. September 2017 die Stelle als Head of Product Management Sports Blick-Gruppe antreten. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet er den strategischen Ausbau des Bereichs Sport auf allen Plattformen der Blick-Gruppe. Troxler wird Mitglied der Geschäftsleitung der Blick-Gruppe und rapportiert an deren Geschäftsführer Alexander Theobald. Die Marke «Blick» soll im Sportbereich weiter gestärkt werden. Den Schwerpunkt setzen dabei die Digital-Inhalte, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt.

«Blick› ist auf all seinen Plattformen das führende Sport-Medium der Schweiz. Diese Stellung werden wir weiter ausbauen und holen uns dafür mit Lukas Troxler einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Sportvermarktung ins Haus. Seine Aufgabe ist es, den ‹Blick› als Sport-Marke auf ein nächstes Level zu heben», wird Alexander Theobald, Geschäftsführer Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

Seit 2012 amtet Troxler als Director Marketing & Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung bei InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland. Seit November 2015 zusätzlich als Stv. Geschäftsführer des führenden Sportmarketing-Unternehmens der Schweiz (persoenlich.com berichtete). Vor seinem Wechsel zu InfrontRingier hatte Lukas Troxler bei adidas, FIFA, Rivella und Unilever Management-Positionen inne. Der 40-Jährige besitzt einen Abschluss in Sportmanagement sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Lausanne. (pd/cbe)