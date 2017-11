Ringier: Luzerner Zeitungsdruckerei wird geschlossen

Aufgrund sinkender Marktpreise und ungenügender Auslastung der Produktionskapazität kann das Druckzentrum Ringier Print im luzernischen Adligenswil künftig nicht mehr kostendeckend betrieben werden. Der Verlust von mehreren bedeutenden Druckaufträgen von Drittkunden in den letzten Monaten sowie generell rückläufige Auflagen haben die wirtschaftliche Lage zusätzlich verschärft. Eine stabile Zukunftsperspektive ist nicht mehr gewährleistet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktivitäten im Druckbereich werden auf den Zeitschriftendruck von Swissprinters in Zofingen konzentriert.

Von der Einstellung des Druckbetriebs sind 172 Mitarbeitende der Ringier Print Adligenswil AG betroffen. Am Mittwoch wurde das Konsultationsverfahren mit der Personalkommission eröffnet. Die Mitarbeitenden werden bis zur Schliessung Ende 2018 weiterbeschäftigt. Im Rahmen des bestehenden Sozialplans wird geprüft, wie weit ein Teil des Stellenabbaus über Frühpensionierungen und Anschlusslösungen aufgefangen werden kann.

Tamedia druckt künftig «Blick» und Co.

Die von Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz verlegten Zeitungen – «Blick», «Blick am Abend», «SonntagsBlick», «Handelszeitung» und «Le Temps» – sollen künftig in den Druckzentren Zürich, Bern und Bussigny der Tamedia gedruckt werden. Alle neu zu besetzenden Stellen in den Druckzentren von Tamedia in Bern und Zürich werden Mitarbeitenden von Ringier Print Adligenswil angeboten, heisst es weiter.

«Der Zeitungsdruck in der Schweiz verzeichnet erhebliche Überkapazitäten, die Marktpreise sind enorm unter Druck geraten», wird Ringier-CEO Marc Walder in der Mitteilung zitiert. Eine Weiterführung der Zeitungsdruckerei Adligenswil sei wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. «Wir bedauern dies sehr. Wir werden alles daran setzen, die bestmögliche sozialverträgliche Lösung für die betroffenen Mitarbeitenden zu finden und dazu eng mit der Personalkommission zusammenarbeiten.»

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die NZZ-Medien die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben ab Anfang 2019 im Druckzentrum Zürich und nicht mehr bei Ringier Print in Adligenswil drucken lässt (persoenlich.com berichtete).

Konzentration auf Standort Zofingen

Künftig konzentriert Ringier seine Druckaktivitäten auf die Rollenoffset-Druckerei Swissprinters in Zofingen. Swissprinters bietet laut Mitteilung Leistungen im Rahmen der Medienrealisation – von der Gestaltung und dem Druck von Werbemitteln, Zeitschriften und Katalogen bis zum Versand.

Mit diesem Entscheid trage Ringier auch der generellen Verschiebung vom Print- zum Online-Publishing Rechnung, heisst es weiter. (pd/cbe)