Für ihre Reportage «Die Entdeckung der Schnelligkeit» werden Christof Gertsch, Mikael Krogerus sowie Julian Baumann mit dem Hansel-Mieth-Preis ausgezeichnet, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Am 3. Mai 2018 wird in Fellbach bei Stuttgart zum 20. Mal der Hansel-Mieth-Preis verliehen. Dieser würdigt herausragende Bild- und Textreportagen und ist mit 6000 Euro dotiert.



In diesem Jahr geht der Preis an Christof Gertsch und Mikael Krogerus (Text) sowie Julian Baumann (Fotos) für ihre Reportage «Die Entdeckung der Schnelligkeit», erschienen in «Das Magazin». Die Reportage dreht sich um Usain Bolt, dem abgetretenen Jahrhundertsportler und Naturwunder. Die Autoren gehen der Frage nach: Wer ist Usain Bolt?



Laut dem Vorsitzenden der Jury, Amrai Coen (Die Zeit) ist das Ergebnis «ein Ausnahmeporträt eines Ausnahmesportlers.» Er fügt an: «Die literarische Sprache, die zeitlosen Bilder und die allumfassende Recherche ziehen den Leser in den Bann und lassen ihn begreifen, dass Usain Bolt mehr ist als nur ein Läufer. Ein Held, ein Halbgott.» (pd/wid)