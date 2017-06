20 Minuten Friday: Marc-André Capeder wird stv. Redaktionsleiter

Marc-André Capeder, der seit mehreren Jahren für «20 Minuten Friday» arbeitet, übernimmt die stellvertretende Redaktionsleitung am 1. Juli, wie es in einer Mitteilung heisst. Capeder studierte Journalismus an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich und war nebenbei als Redaktionsassistent beim «Blick» tätig. Nach einem längeren Aufenthalt als freier Journalist in New York begann er 2010 als Lifestyle-Redaktor für «20 Minuten Friday» zu arbeiten, wo er in seiner Funktion diverse Projekte und Spezialausgaben betreute.

Ab September 2017 stösst ausserdem Christina Duss (siehe Bild unten) als Ressortleiterin «Stars & Life» und Online-Blattmacherin zum Team, wie es weiter heisst. Duss begann ihre journalistische Laufbahn 2004 bei «20 Minuten», parallel absolvierte sie den Studiengang Journalismus am MAZ in Luzern. Mit der Lancierung von «20 Minuten Friday» wurde sie 2008 Teil des Redaktionsteams und arbeitete an der Entwicklung der Nullnummer des neuen Titels mit. Später wechselte sie als Lifestyle-Redaktorin zur Frauenzeitschrift «Annabelle». Aktuell ist sie als Gesellschaftredaktorin für die «SonntagsZeitung» und den «Tages-Anzeiger» tätig.

«Wir freuen uns, dass wir eine erfahrene Journalistin wie Christina Duss wieder für Friday gewinnen konnten, und wünschen ihr einen guten Start sowie Marc-André Capeder in seiner neuen Funktion viel Erfolg», lässt sich Redaktionsleiterin Kerstin Netsch in der Mitteilung zitieren.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, übernimmt Netsch die redaktionelle Gesamtleitung von «20 Minuten Friday» per 1. Juli (persoenlich.com berichtete). (pd/tim)