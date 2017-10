SRG: Marc Furrer wird neuer Verwaltungsrat

Zwei Mitglieder des neunköpfigen SRG-Verwaltungsrates werden vom Bundesrat gewählt. Neben Ursula Gut-Winterberger wird neu Marc Furrer den Verwaltungsrat der SRG als vom Bundesrat gewähltes Mitglied ergänzen.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch der Wahl von Furrer zugestimmt. Der frühere Direktor des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) und ehemalige Präsident der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) ersetzt Ulrich Gygi, der per Ende 2017 aus dem Verwaltungsrat der SRG zurücktritt, wie der Bundesrat mitteilt.

Furrer verfügt laut der Mitteilung über breite Erfahrungen in der Medien- und Telekomwelt. Während seiner Tätigkeit als Direktor des Bakom (1992 bis 2004) erwarb sich Furrer profunde Kenntnisse in medienpolitischen Dossiers. Er kann auf ein grosses Netzwerk in Politik, Verwaltung und Wirtschaft zurückgreifen. Als Präsident der ComCom (2005 bis 2016) wirkte er darüber hinaus bei der Neugestaltung des Schweizer Telekommunikationsmarktes mit und begleitete die technologische Entwicklung des von der Digitalisierung und Konvergenz herausgeforderten Telekom-Sektors.

Ausserdem bringt Marc Furrer Kompetenzen und ein Netzwerk aus dem Sportbereich in das Gremium ein. (pd/cbe)