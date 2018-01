SRF: Marc Girardelli verlässt Ski-Expertenteam

Bei einer Zwischenbilanz nach den ersten Rennen der laufenden Skisaison seien Marc Girardelli und die Verantwortlichen von SRF Sport gemeinsam zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Die kommenden Januarklassiker und die Skirennen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird Marc Berthod als Ko-Kommentator begleiten.

Girardelli hat seine Funktion als Ski-Alpin-Experte bei SRF erst Anfangs der laufenden Saison aufgenommen. Der 54-Jährige ersetzte den langjährigen Ko-Kommentator Bernhard Russi (persoenlich.com berichtete).

Zum plötzlichen Ende seines Engagements wird er in der Meldung wie folgt zitiert: «Ich danke den Verantwortlichen von SRF Sport, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und mir die anspruchsvolle Aufgabe anvertraut haben. In den vergangenen Wochen habe ich jedoch gemerkt, dass ich mich in dieser Rolle nicht zu hundert Prozent wohl fühle. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass ich meine Funktion per sofort abgebe.»

Ähnlich klingt es von Roland Mägerle, Abteilungsleiter SRF Sport: «In einer gemeinsamen Analyse mit Marc Girardelli sind wir zum Schluss gekommen, dass die Entwicklung nicht wie von beiden Seiten gewünscht stattgefunden hat.» Marc Girardelli verfüge über eine hohe fachliche Kompetenz. «Dennoch haben wir gemerkt, dass er in der Rolle als SRF-Experte nicht heimisch wird.»

Der ehemalige Skirennfahrer konnte auch TV-Kritiker René Hildbrand nicht überzeugen: Zwar sei er als Fachmann unbestritten, doch: «Er kommentiert srf: so richtig fad», schrieb Hildbrand auf persoenlich.com. (pd/maw)