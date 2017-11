Marquard Media International: Marc Walder nimmt Einsitz im Verwaltungsrat

Ringier-CEO Marc Walder nimmt Einsitz im Verwaltungsrat von Marquard Media International. Walder wurde am 18. Oktober 2017 in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Walder, der seit 2012 als CEO von Ringier den Vorsitz des Group Executive Boards des grössten Schweizer Medienunternehmen leitet, wird als Verwaltungsrat Marquard Media International bei ihrer weiteren Entwicklung begleiten.

«Marc Walder ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Schweizer Medienlandschaft sowie passionierter Fürsprecher und engagierter Treiber der digitalen Transformation in Verlag und Wirtschaft. Ich freue mich sehr, dass er ab sofort seine umfangreiche Expertise in den Verwaltungsrat von Marquard Media einbringt», wird Jürg Marquard, Inhaber und Verwaltungsratspräsident Marquard Media International, in der Mitteilung zitiert.

«Marquard Media befindet sich mitten im transformativen Wandel. Gerne bringe ich hier meine Erfahrungen unter anderem in Bezug auf neue Technologien und innovative Geschäftsmodelle ein», wird Marc Walder, Ringier-CEO, in der Mitteilung zitiert.

Walder ist seit 2012 CEO vom Medienhaus Ringier. Nebst dieser Tätigkeit bekleidet Walder diverse Mandate, unter anderem als Verwaltungsratspräsident von Scout24 Schweiz, als Verwaltungsrats-Vizepräsident von JobCloud sowie als Verwaltungsrat von Ringier Axel Springer Schweiz und Ringier Axel Springer Media. Er ist ausserdem Gründer der Standortinitiative Digitalswitzerland.

Neu setzt sich der Verwaltungsrat von Marquard Media zusammen aus: Jürg Marquard, Gründer und Alleinaktionär (Verwaltungsratspräsident), Bijan Khezri, Chairman des Group Executive Committee (Delegierter des Verwaltungsrates), Albrecht Hengstenberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Hengstenberg GmbH & Co. KG, Thomas Rinderknecht, Senior Partner von Badertscher Rechtsanwälte und Marc Walder, CEO Ringier AG. (pd/wid)