Ringier: Marc Walder übernimmt 10 Prozent der Anteile

An der Managementkonferenz des Unternehmens in Zürich wurde am Dienstag bekannt gegeben, dass der amtierende CEO Marc Walder 10 Prozent der Anteile am Unternehmen erworben hat. Die Anteile stammten zu gleichen Teilen aus dem Besitz der drei Familienstämme des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst. Walder bleibt weiterhin CEO des Unternehmens und ist zudem designierter Nachfolger von Michael Ringier als Verwaltungsratspräsident.

Im Zeichen der Generationenplanung der Familie Ringier wurde ausserdem bekannt gegegeben, dass Robin Lingg mittelfristig die Führungsrolle der 6. Generation der Inhaberfamilie übernehmen wird. Lingg fokussiert sich als Mitglied des Group Executive Boards weiterhin auf seine Verantwortung für den Bereich Marketplaces.

«Mit Marc Walder haben wir einen CEO an Bord, der in den vergangenen Jahren die Transformation des Hauses Ringier massgeblich vorangetrieben hat. Ich freue mich, ihn nun auch als Managing Partner im Kreise der Anteilseigner begrüssen zu können. Damit setzen beide Seiten ein Zeichen für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und das weitere langfristige Commitment für das Unternehmen Ringier», wird Michael Ringier in der Mitteilung zitiert. Er fügt an: «Mit der Festlegung auf meinen Neffen Robin Lingg als zukünftigen Vorsitzenden der Aktionärs-Familie stellen wir frühzeitig die Weichen für die Generationennachfolge. Ich freue mich, dass wir mit Robin einen versierten Manager als Familienvertreter in den Gremien haben werden.»

Michael Ringier übernahm die operative Führung von Ringier 1997. Seit 2003 ist er Verwaltungsratspräsidenten der Ringier Holding. Marc Walder hat im April 2012 als CEO von Ringier den Vorsitz des Group Executive Boards übernommen. Er ist Gründer der Standort-Initiative Digitalswitzerland, in der sich rund 100 der grössten Schweizer Unternehmen und Institutionen für die die digitale Transformation der Schweiz einsetzen.

Robin Lingg ist seit 2014 Mitglied des Group Executive Boards von Ringier und verantwortet den Geschäftsbereich International Marketplaces, in dem die Digitalmarken Scout24 Schweiz AG, JobCloud oder DeinDeal gebündelt sind. Dazu gehören die digitalen Marktplätze in Rumänien, Afrika und Asien. Lingg ist der Sohn von Evelyn Lingg-Ringier, die zusammen mit ihrem Bruder Michael Ringier und ihrer Schwester Annette Ringier Inhaberin von Ringier ist. (pd/wid)