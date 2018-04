Zeitungshaus/Swiss Regiomedia: Marcel Geissbühler wird CEO

Ab 1. Juni wird Marcel Geissbühlerals CEO die Leitung der Swiss Regiomedia AG, die eine Tochtergesellschaft der Zeitungshaus AG, Baar ist, übernehmen. Die Swiss Regiomedia AG gibt 24 von Christoph Blocher gekauften Gratisanzeiger heraus (also die Aarauer Nachrichten, Bodensee Nachrichten, Gossauer Nachrichten, Herisauer Nachrichten, Kreuzlinger Nachrichten, Lenzburger Nachrichten, Luzerner Rundschau, Neue Oberaargauer Zeitung, Neue Oltner Zeitung, Oberland Nachrichten, Oberthurgauer Nachrichten, Rheintaler Bote, See und Gaster Zeitung, St. Galler Nachrichten, Frauenfelder Nachrichten, Toggenburger Zeitung, Unterland Zeitung, Untersee Nachrichten, Winterthurer Zeitung, Weinfelder Nachrichten, Wiler Nachrichten, Wyland Zeitung, Zofinger Nachrichten, Zuger Woche). Sie wird auch die von der Tamedia AG gekauften Titel übernehmen (persoenlich.com berichtete).

Geissbühler habe sich am Unternehmen beteiligt und werde zudem Mitglied des Verwaltungsrats, heisst es in einer Mitteilung. Er arbeitet seit 2005 bei der Groupe Gassmann in Biel – seit 2013 als Geschäftsführender Direktor. Davor war er fünf Jahre Mitglied der Unternehmensleitung bei der Espace Media Groupe in Bern und zwölf Jahre bei Assa, Ofa und Publicitas tätig. (eh)