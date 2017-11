Ringier: Marco Lüssi wird Blattmacher Digital

Marco Lüssi wechselt von Tamedia zu Ringier. Dort wird er Blattmacher Digital für die Blick-Gruppe, wie Ringier-Sprecherin Manuela Diethelm auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt. Lüssi werde bei Ringier Mitglied des Kernteams Digital und berichte in seiner neuen Funktion an Katia Murmann, Chefredaktorin Blick.ch und «Blick am Abend». Der 39-Jährige werde spätestens am 1. April 2018 bei der Blick-Gruppe anfangen, so Diethelm weiter.

Lüssi ist derzeit Leiter des Ressorts Reporter bei «20 Minuten». Diesen Posten übernahm er 2014 (persoenlich.com berichtete). Zu «20 Minuten» wechselte er bereits 2005. Er hat langjährige Erfahrung als Blattmacher für Online und Print. Im Sommer 2016 hat er den Summer Investigative Reporting Course an der Columbia University besucht. Nach ein paar Semestern Studium der Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft an der Uni Zürich absolvierte er die Ringier Journalistenschule.

Lüssi folgt auf Adrian Schulthess. Dieser wechselt laut der Ringier-Sprecherin als Content Engineer ins Brand Studio der Blick-Gruppe. (cbe)