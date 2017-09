Marco Plüss übernimmt per 1. November 2017 die Leitung der Redaktion «ET Elektrotechnik» von Hansjörg Wigger, wie es in einer Mitteilung heisst. Wigger gehe nach neun Jahren als ET-Chefredaktor per Ende Jahr frühzeitig und auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.

Seit 2010 war Plüss bei Swisscontent als Chefredaktor von HE-Inside & Smart Living tätig, wo er auch die stellvertretende Geschäftsführung des Verlages verantwortete. So realisierte Plüss das monatlich erscheinende UE-Channel Magazin «HE-Inside» sowie das Konsumenten-Magazin «Smart Living». Davor zeichnete er als Geschäftsführer und Redaktor bei Creative Marketing Service verantwortlich.

«Wir freuen uns mit Marco Plüss einen ausgewiesenen Redaktor mit langjähriger Erfahrung in Redaktion, Marketing und Führung gewonnen zu haben. Er kennt das Fachzeitschriftengeschäft bestens und verfügt über ein perfektes Netzwerk zur Weiterentwicklung der ET», lässt sich Roland Kühne, Geschäftsführer Medien Schweiz von AZ Medien, in der Mitteilung zitieren.

Bettina Methner wird per 1. Oktober 2017 als Redaktorin bei «ET Elektrotechnik» einsteigen, wie es weiter heisst. Methner arbeitet seit 2011 als Marketing Communication Manager bei Mivune, wo sie unter anderem den Webauftritt inklusive Text sowie die Erstellung von diversen Drucksachen wie Newsletter, Kataloge verantwortete. Zuvor war die 51-Jährige als Korrektorin bei Tamedia und Redaktions- und Marketingassistentin beim Boll-Verlag tätig. (pd/tim)