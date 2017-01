Filmfestival Locarno: Marco Zucchi neuer Delegierter der Kritikerwoche

Spiegel

Cordt Schnibben gründet Reporterfabrik

Der Digital-Vordenker verlässt das deutsche Nachrichtenmagazin und lanciert eine Webakademie des Journalismus.

Der Digitalvordenker verlässt das deutsche Nachrichtenmagazin nach fast 30 Jahren. In einer Webakademie des Journalismus will er den Weg in eine «redaktionelle Gesellschaft» begleiten.