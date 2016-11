SWI swissinfo.ch: Marguerite Meyer wird Leiterin Bereich Multimedia

Marguerite Meyer wird ab 1. Januar 2017 Leiterin des neuen Bereichs Multimedia bei SWI swissinfo.ch. Zusätzlich übernimmt sie die operative Leitung des Produktionsraums der internationalen SRG-Plattform.

Die 31-Jährige studierte Geschichte sowie Politikwissenschaft an der Universität Zürich und absolvierte anschliessend ein berufsbegleitendes Masterstudium an der Fachhochschule Wien in «Journalismus & Neue Medien». Nach Redaktionsstellen bei den AWP Finanznachrichten und bei der Austria Presse Agentur APA arbeitete sie von 2014 bis 2016 als Multimedia-Redaktorin bei SRF News in Zürich.

Zu Beginn dieses Jahres wurde sie Chefredaktorin bei Joiz Schweiz und war in dieser Funktion interimistisch auch GL-Mitglied. Bis zur Liquidierung des Jugendsenders trug sie die publizistische Gesamtverantwortung für TV, Online, Mobile und Social Media bei Joiz. Zudem organisierte sie Spezialsendungen, Themenschwerpunkte und war für die strategische Entwicklung des Community Managements zuständig. (pd)