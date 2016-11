NZZ: Mariateresa Vacalli wird CEO von Moneyhouse

Ab 1. Dezember 2016 übernimmt die Ingenieurin und bisherige Sunrise-Managerin Mariateresa Vacalli die Geschäftsführung von Moneyhouse, schreibt die NZZ in einer Mitteilung. Die 45-Jährige verantwortete seit 2008 als Executive Direktorin den Bereich Wholesale bei Sunrise Communications in Zürich.

Insgesamt arbeitete sie während acht Jahren in verschiedenen Funktionen für Sunrise. Davor war sie während fast acht Jahren bei Cablecom tätig, in den letzten drei Jahren als Stellvertreterin des Chief Technology Officers (CTO) und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Kurz nach Abschluss ihres ETH-Studiums gründete die Ingenieurin das Start-up Seavantage, das bis heute erfolgreich am Markt ist. Vacalli ist unter anderem Verwaltungsratsmitglied der Bossard Group.

«Ich freue mich sehr, dass wir eine äusserst kompetente und erfahrene Führungskraft gewinnen konnten, um die Smart-Data-Strategie von Moneyhouse voranzutreiben und das Unternehmen nach der Neulancierung von moneyhouse.ch im Sommer weiterzuentwickeln», sagt Monica Dell’Anna, Leiterin des Geschäftsbereichs Business Medien der NZZ-Mediengruppe. (pd)