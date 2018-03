AZ Medien: Markus Gilli wettert gegen SRG-Ombudsmann

In der «Arena» zu «No Billag» habe sich Jonas Projer einseitig und arrogant verhalten, beanstandeten einige Zuschauer. Das könne er so nicht feststellen, urteilte Roger Blum und stützte damit den SRF-Moderator. Auch Forderungen, wonach SRF einen externen Moderator hätte engagieren sollen, seien unrealistisch. Es gebe niemanden, der an Projers Stelle diese Sendung hätte moderieren können. Auch nicht Markus Gilli (persoenlich.com berichtete).

Gilli, Chefredaktor von AZ Medien TV, wehrt sich dagegen in einem Leserkommentar unter dem entsprechenden Beitrag auf persoenlich.com und bezeichnet darin Blum als «SRG-Anstandsapostel», der ihm in einer «Ferndiagnose» Befangenheit unterstelle. «Ein Gespräch mit mir hat Herr Blum dazu nicht geführt. Da Tele M1 und TeleBärn Gebühren beziehen, muss der Chefredaktor von AZ Medien TV automatisch befangen sein – die handgestrickte Argumentation des Ombudsmanns», schreibt Gilli.

Ihm sei auch TeleZüri unterstellt, das seit 23 Jahren «keinen Rappen aus dem Honigtopf der Gebühren» bezogen habe, so Gilli weiter. «Trotz unzähliger Anfragen habe ich mich im hysterischen Abstimmungskampf um ‹No Billag› nie zu dieser Initiative geäussert und auf den Sendern von AZ Medien TV vier Sendungen zum Thema moderiert – ohne theatralische Selbstdarstellung und zur grössten Zufriedenheit beider Lager.»

«Krasse Fehlleistung»

Es sei eine «krasse Fehlleistung, wenn der SRG-Ombudsmann zur Absolution und Seligsprechung des ‹Arena›-Moderators dem Chefredaktor von AZ Medien TV Befangenheit unterstellt». Im Übrigen hätte Gilli die SRF-«Arena» nicht moderiert, wäre er angefragt worden. «Ich verstehe mich nicht als politisches Feigenblatt der SRG und auch nicht als Ersatz für fehlende Unabhängigkeit in diesem Medienunternehmen.»

In einem persönlichen Brief, der persoenlich.com vorliegt, fragt Gilli an die Adresse von Blum: «Kann man sich bei der Ombudsstelle der SRG auch über den Chef dieser Institution beschwerden oder besteht die Gefahr interner Befangenheit?» (cbe)