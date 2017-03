SRF: Markus Somm zu Gast bei der «Rundschau»

Die Werbeeinnahmen der Bezahlzeitungen sind in den letzten zehn Jahren um die Hälfte auf heute 680 Millionen Franken eingebrochen. Zeitungen und Zeitschriften müssen schliessen, wie letzthin «L’Hebdo» in der Westschweiz (persoenlich.com berichtete)

Zeitungen aber sind für Bürgerinnen und Bürger in einer direkten Demokratie unabdingbar. Deshalb fordern linke Politiker jetzt öffentliche Unterstützung für Zeitungstitel. In der «Rundschau» vom Mittwoch wird Markus Somm, Verleger der «Basler Zeitung», an der Theke mit Moderator Sandro Brotz über dieses Thema sprechen und erklären, weshalb er gar nichts von dieser Idee hält. (pd/wid)