HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich: Markus Spillmann entwickelt CAS

Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich bietet ab März 2018 einen neuen Zertifikatslehrgang «Leadership in Media Transformation» an. Unterrichtet und gecoacht werden die Studierenden von profilierten Fachleuten aus dem In- und Ausland, unter anderen Wolfgang Blau (Condé Nast), Florian Harms (T-Online), Robin Pembrooke (BBC), Christiane Elmer (Spiegel Online), Hansi Voigt (ehemals Watson) oder Marion Marxer (HWZ-Studienleiterin Multichannel-Management).

Den Studiengang entwickelt haben laut Mitteilung Markus Spillmann, ehemaliger Leiter Publizistik und Chefredaktor der NZZ, und Cyril Meier, Leiter des Centers for Communications an der HWZ, in Zusammenarbeit mit Experten des HWZ-Centers for Digital Business. Der berufsbegleitende CAS ist in sechs Module aufgeteilt und umfasst 18 Studientage über fünf Monate.

Der neu entwickelte CAS verbindet interdisziplinär die Themenkreise Medienmärkte (Touchpoints, Trends und Business Modeling), Technologien (Mobile, Bots, Analytics), Communities (New Storytelling, Partizipation, Medienethik) sowie Selbst- und Teamführung im neuen Kontext. Er richtet sich an Führungskräfte in Redaktionen und Verlagshäusern, in Content-Marketing-Abteilungen, bei Mediendienstleistern und in Kulturorganisationen. (pd/wid)