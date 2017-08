Liechtensteinischer Rundfunk: Martin Matter wird Geschäftsleiter

Der Verwaltungsrat hat in seiner letzten Sitzung Martin Matter einstimmig zum neuen Geschäftsleiter des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) bestellt. Alois Ospelt, der langjährige Geschäftsleiter des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF), übergibt die Leitung per 1. Januar 2018 an Matter. Seine Mandatsperiode dauere vier Jahre, heisst es in einer Mitteilung.

Der 46-Jährige sei ein ausgewiesener Verkaufs- und Marketingfachmann mit hoher Führungskompetenz, heisst es in der Mitteilung. Matter hat unter anderem eine Ausbildung zum Eidg. Dipl. Verkaufsleiter absolviert sowie ein MBA an der Fachhochschule St. Gallen. Neben seinen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen verfügt er über einen Mastertitel der Fachhochschule Zürich im Bereich Psychologie. Während seiner beruflichen Laufbahn konnte er bereits in mehreren namhaften Unternehmen seine praktischen Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis stellen. Matter ist verheiratet, Vater dreier Kinder und wohnt mit seiner Familie in Widnau im Kanton St. Gallen. (pd/wid)