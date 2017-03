Ringier: Martin Wagner nannte Walter Frey als Hauptinvestor

Nach einer Woche hektischer Stellungnahmen und Dementis bestätigte das Medienhaus Ringier gegenüber der «NZZ am Sonntag», dass der Basler Anwalt Martin Wagner eine Kaufofferte für die Blick-Gruppe vorgelegt habe. Das Angebot belief sich auf 200 Millionen Franken. Ringier teilte der Zeitung weiter mit, dass Wagner als Hauptinvestor den vormaligen SVP-Nationalrat und Autohändler Walter Frey genannt habe. Freys Name war auch auf einem von Wagner verbreiteten Schema des Projekts als Investor aufgeführt.

Wenige Tage nachdem Wagner Mitte Februar 2017 in Ringiers Medienhaus das Kaufangebot präsentiert hatte, meldete sich laut mehreren Quellen der NZZaS Walter Frey telefonisch bei der Ringier-Konzernspitze und erkundigte sich nach der Bereitschaft des Unternehmens, die Blick-Gruppe zu verkaufen. Frey dementiert trotzdem, Ringier direkt oder indirekt über den Anwalt Wagner eine Kaufofferte für die Blick-Gruppe unterbreitet zu haben.

SVP-Zusammenhang laut Wagner falsch

In der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag äusserte sich erstmals der Basler Anwalt Martin Wagner (Bild unten) zur Sache. Es sei nicht um Politik, sondern um Sport gegangen. Laut Wagner hätten Investoren die «Blick»-Gruppe in eine Bezahl-Plattform für weltweit exklusiven Sport-Content umfunktionieren wollen. «Mit der Fokussierung auf das Sportgeschäft sah ich die Möglichkeit für ein Paid-Content-Modell, wie es die Printmedienlandschaft bisher nicht wirklich gefunden hat», sagt Wagner, der auch Mandate hat des Axel-Springer-Verlags, der mit Ringier, der «Blick»-Eigentümerin, ein Joint Venture hat.

Die Politik- und Nachrichtenberichterstattung wäre im «Blick» zurückgefahren worden, so Wagner zur Zeitung. Das habe bei Ringier zu einer «panikartigen Abwehrreaktion» geführt. «Die ‹NZZ am Sonntag› ist dann zur Feuerwehr instrumentalisiert worden und hat den Brand mit der SVP-Decke gelöscht.» Wagner: «Der SVP-Zusammenhang ist völlig falsch.»

Auch die NZZaS berichtet über die Pläne Wagners mit dem Sportteil des «Blick». Für das Zeitungsgeschäft ausserhalb des Sports wäre laut der Zeitung der PR-Berat Aloys Hirzel zuständig gewesen. Auf Anfrage der Zeitung erklärt Hirzel, er sei überzeugt, dass man mit konservativem Boulevard publizistisch Erfolg haben könne. Die NZZaS wertet das als Hinweis darauf, dass mit der Übernahme der Blick-Gruppe eine politische Neuausrichtung verbunden gewesen wäre: rechter statt linksliberaler Boulevardjournalismus. Hirzel fügt hinzu, Ziel sei es gewesen, neben dem sportlichen auch den politischen und gesellschaftlichen Teil des «Blicks» wieder erfolgreich zu machen. Hinter der Offerte vermuten viele Christoph Blocher, der eine Beteiligung verneint. (wid)