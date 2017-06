SRF: Matthias Ackeret beim «Samschtig-Jass»

Sein neuer Roman erschien im Frühling und heisst «Eden Roc» (persoenlich.com berichtete). Das Leben von Matthias Ackeret gehört den Medien und ihren prominenten Menschen, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Der 54-Jährige ist ausserdem Unternehmer und führt die Kommunikationszeitschrift «persönlich» mit acht Angestellten. Dem Verlag gehört auch das Online-Portal persoenlich.com an.

In der Öffentlichkeit bekannt ist der gebürtige Schaffhauser auch durch seine wöchentlichen Interviews mit alt Bundesrat Christoph Blocher. Bis heute haben die beiden vor der Kamera über 500 Gespräche geführt. Ob die beiden auch ab und zu zusammen jassen, verrät er laut SRF-Mitteilung im «Samschtig-Jass».

Für Ackeret ist die Sendung kein Neuland, bereits 2008 war er zum «Samschtig-Jass» eingeladen. «Ich habe mich damals bereits in der ersten Runde total verschätzt. Ich glaube, ich hatte am Ende über 60 Differenzpunkte. Es war grauenhaft», so Ackeret zu persoenlich.com. «Kurt Felix, der ein guter Freund und Erfinder der Sendung war, hat anschliessend sogar angerufen. Trotzdem habe ich es nochmals gewagt.» Diesmal müsse er aber mit französischen Karten spielen. «Ich musste die Jassregeln wieder neu lernen und habe jeden Morgen im VBZ-Bus auf der Fahrt zur Arbeit mit der ‹Samschtig-Jass›-App trainiert. Selten war ich so aufgeregt, wie vor dieser Sendung», sagt Ackeret mit einem Lachen.

Ackeret kämpft am 17. Juni in seiner Heimat Schaffhausen im «Samschtig-Jass» um den Sieg. Monika Fasnacht moderiert die Sendung, die um 18.45 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird. (pd/cbe)