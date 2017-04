Schawinski

Peter Rothenbühler ersetzt Sepp Blatter

Der Ex-Fifa-Boss muss wegen eines Zwischenfalls am Bein für «Schawinski» Forfait geben.

Der ehemalige Fifa-Boss kann wegen eines Zwischenfalls am Bein nicht in der SRF-Sendung von Roger Schawinski auftreten. Dabei handle es sich um die erste kurzfristige Absage in beinahe sechs Jahren, wie der Radio-Pionier betont.