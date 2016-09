AZ Medien: Maurizio Sortino wird neuer Leiter Verkauf TeleZüri

Maurizio Sortino übernimmt die Leitung Verkauf TeleZüri bei AZ Medien TV per 1. Oktober und berichtet in dieser Funktion direkt an Daniel Schnüriger, Leiter Werbemarkt AZ Medien TV und stellvertretender Geschäftsführer der Belcom AG.







Sortino ist laut Mitteilung seit 15 Jahren bei AZ Medien. In dieser Zeit war er im Verkauf von Tele M1 tätig, wo er von 2008 bis 2011 die Position des Verkaufsleiters übernahm. Seit 2011 arbeitet er im Verkauf von Radio Argovia und war massgebend an der Steigerung des lokalen Umsatzes durch Neukundengewinnung beteiligt.

Zuvor war Maurizio Sortino unter anderem bei Helsana Versicherungen als Firmenkundenberater und Filialleiter Aarau-Rohr tätig. (pd)