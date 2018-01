SRF/TPC/MAZ: Medien-Barcamp wird erneut durchgeführt

Was beschäftigt die Medien, ihre Macherinnen und Konsumenten heutzutage? Nach der erfolgreichen Premiere im 2017 findet am Samstag, 3. März 2018, das zweite öffentliche Medien-Barcamp von Schweizer Radio und Fernsehen und der Schweizer Journalistenschule MAZ in Zürich statt. Erstmals mit dabei ist auch TPC, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Medien-Barcamp ist eine offene Tagung mit Vorträgen und Workshops, welche durch die Teilnehmenden selber gestaltet und moderiert wird. Es stehen verschiedene Zeit-Slots und Räumlichkeiten zur Verfügung. Session-Vorschläge werden von den Teilnehmenden auf Eigeninitiative vorbereitet und direkt im Plenum vorgestellt. Das Publikum stimmt vor Ort über diese ab und gestaltet so das Tagesprogramm selber. Ziel der Veranstaltung ist der freie Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Angesprochen sind in erster Linie Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleute. Das Barcamp steht aber allen an der Medienwelt interessierten Personen offen. Die Teilnahme ist kostenlos und ab 18 Jahren möglich. Anmeldungen können bis Freitag, 2. März 2018, vorgenommen werden. Die Anzahl Plätze ist begrenzt. (pd/cbe)