Deville Late Night: «Mein Umfeld reisst sich die Kleider vom Leib»

von Christian Beck

Herr Deville, das Schweizer Bewerbungsvideo für die länderübergreifende Anti-Trump-Kampagne #everysecondcounts hat eingeschlagen wie eine Bombe (persoenlich.com berichtete). Sind Sie überrascht?

Ich selber bin ja gar nicht so internetaffin. Ich habe noch nicht mal ein Smartphone oder einen persönlichen Facebook-Account. Daher war ich eher so: Und jetzt? Mein Umfeld jedoch reagiert ekstatisch und reisst sich die Kleider vom Leib. Daher muss man wohl sagen: Wir sind überrascht und entzückt.



Angefangen hat alles mit einem Video der niederländischen Late-Night-Show «Zondag met Lubach». Wie gut finden Sie diesen Clip?

Als kreatives Team neigen wir ehrfürchtig unser Haupt vor der Leistung der Holländer. Unschlagbar gut! Wir schwören: Falls unser Clip mehr Views als Holland erhält, werden wir ihn freiwillig löschen.





Nach der Veröffentlichung des Holland-Videos lancierte der deutsche Satiriker Jan Böhmermann einen Aufruf an die Komiker Europas. Wie konnten Sie so schnell liefern?

Wir sind uns gewohnt, in fünf Tagen eine komplette Sendung auf die Beine zu stellen. DAS ist Stress. Da war so ein Drei-Minuten-Clip ein Klacks dagegen. Wobei, daneben mussten wir ja die Sendung parallel produzieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Great!

Wer war alles an der Produktion von «Switzerland Second» beteiligt? Das ganze Team?

Das Autorenteam von «Deville Late Night», zu dem ich selber auch gehöre. Gesamthaft sind dies vier Leute. Oder schreiben Sie besser: 40 Leute. Das klingt grösser. Trump mag Grösse.



Wie lange dauerte der ganze Prozess, bis das Video schliesslich online war?

Sonntagabend hatten wir die erste Lagebesprechung, in der Nacht auf Freitag war der Clip hochgeladen.



Moment mal. Böhmermann rief erst am Donnerstag öffentlich dazu auf. Das heisst also, Sie hätten den Clip auch ohne Böhmermanns Aufruf realisiert?

Nein, nein. Wir hätten den Clip nie einfach kopiert. Unser Team achtet zu sehr fremde Ideen. Böhmermann und Holland kontaktierten uns und fragten, ob wir nicht auch in einen Wettstreit um den zweiten Platz treten möchten. Das war für uns dann schliesslich der Anstoss für den Clip.





Durch die Aktion #everysecondcounts wird Europa quasi zu einem Land.

Ich bin kein überzeugter Verteidiger der Festung Europa, aber befürworte alles, was uns näher zusammenrücken lässt. Politisch, menschlich und territorial.



Und was würden Sie Donald Trump gerne einmal sagen?

Verdammt! Sie haben ja wirklich kleine Hände!