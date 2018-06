Medienförderung: Meinungen zum neuen Gesetz gehen auseinander

Am Donnerstag schickte der Bundesrat den Entwurf über das neue Gesetz über elektronische Medien (GeM) in die Vernehmlassung (persoenlich.com berichtete). Die Reaktionen der Interessenverbände liessen nicht lange auf sich warten. Der Gesetzesentwurf gehe in die richtige Richtung, meinen viele, doch diverse Punkte sorgen auch für Kritik von unterschiedlichen Seiten.

Verband Schweizer Medien

Der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) begrüsst die Diskussion zur Medienregulierung in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Er betont, dass im neuen GeM das Nebeneinander von privaten und gebührenfinanzierten Anbietern im digitalen Raum möglichst trennscharf geregelt werden müsse. Die privaten Medien sollen die publizistische Leistung im Netz verstärkt durch digitale Abonnemente finanzieren können, wobei die Zahlungsbereitschaft bei den Nutzern erst noch aufgebaut werden müsse. Gebührenfinanzierte presseähnliche und kostenlos zugängliche Newsportale seien ein Hindernis, um diesen existenziell wichtigen Schritt erfolgreich umzusetzen.



Der VSM ist der Meinung, dass die Medienlandschaft mit der Ausweitung der Presseförderung stabilisiert und den Verlagen damit der Rücken gestärkt werde, um das digitale Geschäft wirtschaftlich tragfähig zu entwickeln. Mit diesem Transformationsbeitrag könnten die Medienhäuser in ihrem Innovationsprozess unterstützt werden ohne die redaktionelle Unabhängigkeit zu gefährden, heisst es in der Mitteilung.

Weiter fordert der VSM eine finanzielle Unterstützung für Keystone-SDA, Swiss Media Data Hub und den Presserat.

Syndicom

Auch die Mediengewerkschaften Syndicom und SSM begrüssen gemäss einer Mitteilung die grundlegende Stossrichtung, die der Bundesrat mit dem Mediengesetz verfolgt. Besonders der Vorschlag, auch Onlinemedien via Gebührengelder zu fördern, wird dezidiert unterstützt.

Zusätzlich fordern die Gewerkschaften weiterhin eine allgemeine Journalismusförderung, mit welcher auch Print-Medien unterstützt werden können. Und sie bestehen weiterhin auf der indirekten Presseförderung, die für Regionalzeitungen und Mitgliederzeitungen von unzähligen zivilgesellschaftlichen Organisationen überlebensnotwendig sei.

Impressum

Auch Impressum unterstützt die Förderung von Onlinemedien. Der Journalistenverband kritisiert jedoch, dass die Förderung auf Beiträge, die überwiegend auf Bewegtbild und Audio aufbauen, beschränkt sein sollen. Er befürchtet dadurch «demokratieschädliche Anreize», wie es in einer Mitteilung heisst: Dass Text von der Förderung weitgehend ausgeschlossen wird, werde dazu führen, dass die Auswahl von Audio, Video und Text nach Förderkriterien statt nach journalistischen Kriterien erfolgt. Die Rezeption von unabhängigen journalistischen Medieninhalten sei aber eine wichtige Grundlage der Demokratie.

Weiter kritisiert Impressum, dass gemäss Gesetzesentwurf jegliche Förderung aus der Medienabgabe (Haushaltsabgabe plus Unternehmensabgabe) kommen soll, die bisher die SRG und die konzessionierten Sender mit Gebührenanteil finanzierte. Damit werde der «Kuchen» nur umverteilt und nicht vergrössert. Da durch die Verschiebungen im Anzeigenmarkt aber mindestens eine Milliarde Franken pro Jahr fehlen würden, fordert der Verband eine Erhöhung des Förderbetrags.

Aktion Medienfreiheit

Die Aktion Medienfreiheit steht dem GeM kritisch gegenüber: Die parteiübergreifende Vereinigung für eine liberale Medienwelt, wie sie sich selbst nennt, verlangt angesichts der technologischen Entwicklungen eine Deregulierung – also nicht zusätzliche Gesetze, sondern mehr Frteiheit und Wettbewerb, heisst es in einer Mitteilung. Gerade im Online-Bereich herrsche bereits heute eine grosse Angebotsvielfalt, weshalb sich staatliche Förderungsprogramme erübrigten.

Zudem überschreite der Bundesrat seine Kompetenzen, da die Bundesverfassung weder die Regulierung des Internets noch staatliche Subventionen für Verlagshäuser vorsehe, heisst es weiter. (pd/maw)