Radio Rottu: Mengis-Gruppe ist neue Mehrheitsaktionärin

Die Aktionäre des Telekom-Unternehmens Valaiscom stimmten an ihrer Generalversammlung vom Montagabend einem Aktientausch mit der Mengis-Gruppe zu. Valaiscom wird ihren 25,2-Prozent-Anteil an Radio Rottu (RRO) an die Mengis-Gruppe abtreten und im Gegenzug 5,6 Prozent der Mengis-Aktien erhalten, wie Radio Rottu und der «Walliser Bote» am Dienstag berichteten.

Da die Mengis-Gruppe bereits bisher mit gut 25 Prozent an RRO beteiligt war, wird sie neu mit 50,8 Prozent die Mehrheit an RRO halten.

Fredy Bayard hatte erst per Anfang Jahr von der Familie Mengis die Aktienmehrheit am gleichnamigen Oberwalliser Traditionshaus übernommen (persoenlich.com berichtete). Zum Medienhaus Mengis gehören neben der Druckerei Mengis auch die Tageszeitung «Walliser Bote», die Wochenzeitung «Rhone Zeitung», das Online-Portal 1815.ch und 78 Prozent des Rotten Verlags.

Walliser Lösung

Bereits im Januar hiess es, der Verkauf ermögliche es der Mengis-Gruppe, sich unabhängig und mit einem in der Region verwurzelten Eigentümer weiter zu entwickeln.

Mit dem Aktientausch sei sichergestellt, dass es im Oberwallis auch in Zukunft starke und unabhängige Tagesmedien gebe, erklärte RRO-Geschäftsführer Matthias Bärenfaller in einem Interview mit dem Lokalradio. Die Unabhängigkeit der einzelnen Redaktionen werde auch weiterhin gewährleistet sein.

Wie der «Walliser Bote» weiter berichtete, ist Bayard bereit, innert zehn Jahren das Aktionariat der Mengis-Gruppe zu öffnen und die Mehrheit der Gruppe abzutreten. Bayard habe sich verpflichtet, dass bei der geplanten Öffnung keine neuen absoluten Mehrheiten mehr entstehen und dass die Mehrheit der Aktien in Walliser Händen bleiben werde. (sda/maw)