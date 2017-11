NZZ: Michael Surber verlässt die BaZ

Michael Surber wechselt von der «Basler Zeitung» zur «Neuen Zürcher Zeitung». Dort verstärkt er ab März 2018 die Inlandredaktion, wie NZZ-Inlandchef Michael Schoenenberger auf Twitter meldet.

Ab März18 verstärkt Michael Surber von der BAZ das #NZZ-Inlandteam. Herzlich willkommen, @aelmich_bersu ! — Schoenenberger (@mscpublizist) 17. November 2017



Seit Juli 2016 arbeitet Surber bei der BaZ im Ressort Politik. «Während den Sessionen berichte ich auch aus dem Bundeshaus», so der 35-Jährige zu persoenlich.com. Zuvor studierte er Politikwissenschaften, Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Anschliessend promovierte Surber in Politikwissenschaft. (cbe)