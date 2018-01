James FM: Michel Erismann neuer Morgenmoderator

Zwei Jahre nach Sendestart ergänzt der Schweizer Musiksender James FM sein Programm ab Montag mit einer moderierten Morgensendung. Moderiert wird diese vom Aargauer Michel Erismann, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Erismann war von 2007 bis 2010 Programmleiter bei Tele M1/Tele Tell und von 1990 bis 2007 Programmleiter bei Radio Argovia. Heute führt er seine eigene Agentur für Radiospots und Imagefilme.

Erismann moderiert zum Start der Sendung die ganze Woche vom Montag, 15. Januar, bis Freitag, 19. Januar 2018, jeweils von 6 bis 9 Uhr. Danach wird die Morgensendung in einer ersten Phase jeweils am Freitagmorgen ausgestrahlt. «Das Feedback der Hörerinnen und Hörer wird entscheiden, in welcher Intensität das Programm moderiert werden soll», wird Erismann zitiert.

Mit dem Ausbau des Programms wird auch die Reichweite und der Empfang auf DAB+ weiter ausgebaut. Zusätzlich zur Zentralschweiz ist James FM neu auch in der Region Raum Aarau/Olten auf DAB+ zu empfangen. (pd/cbe)