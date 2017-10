Tagesanzeiger/Newsnet lanciert am Dienstag einen neuen Blog «Michèle und Wäis» in dem sich die beiden Journalistinnen Michèle Binswanger und Wäis Kiani mit dem Älterwerden beschäftigen werden. Darin werden sich die beiden mit Fragen beschäftigen wie: Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Was ist mit meinem Umfeld los? Oder: Wie kann ich ein verantwortungsvoller Erwachsener sein, ohne den Spass und die Lust am Leben zu verlieren? Geplant sind laut der Mitteilung drei Blogbeiträge pro Woche.

Wäis Kiani schrieb 2004 ihren ersten Bestseller «Stirb Susi», in dem sie erklärte, was Frauen an Männern nicht mehr wollen. Sie verfasste Kolumnen und Essays für «Amica», «Maxie», «Instyle», «GQ», «Financial Times», «Annabelle» und viele mehr. 2005 zog sie von Deutschland nach Zürich. Ihr letztes Buch «Die Susi-Krise, Warum Frauen keine Männer mehr brauchen sich aber ohne sie langweilen» handelt von den Tücken der Midlife-Crisis bei Frauen und Männern.

Michèle Binswanger gehört zu den renommiertesten Journalistinnen der Schweiz. Bekannt wurde sie als Autorin des Mamablog, sowie durch ihre Kolumnen und Recherchen zu Frauen und Gesellschaftsthemen im «Tages-Anzeiger». 2010 wurde sie zusammen mit Nicole Althaus vom Branchenmagazin «Schweizer Journalist» zur Journalistin des Jahres gewählt, 2016 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres. Sie hat zwei Bestseller geschrieben: «Macho Mamas - warum Frauen im Job mehr wollen sollen» (2012) und «Fremdgehen - ein Handbuch für Frauen» (2017). Sie ist Mutter einer Tochter (16) und eines Sohnes (13).(pd/wid)