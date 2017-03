Tamedia: Mirjam Fuchs absolviert Stage bei SRF

Während drei Jahren arbeitete Mirjam Fuchs im Zürich-Ressort des «Tages-Anzeigers». Nun hat die 31-Jährige die Redaktion an der Zürcher Werdstrasse verlassen und startet eine neue Herausforderung. Im März wird sie ein trimediales Stage (TV/Radio/Online) beim Schweizer Radio und Fernsehen beginnen.

«Radio und Fernsehen zu machen, ist ein langgehegter Traum von mir», begründet sie den Wechsel gegenüber persoenlich.com. Dass es nun mit der Aufnahme zum SRF-Stage geklappt hat, freue sie sehr. Ihre Stammredaktion während der zweijährigen Ausbildung wird das Regionaljournal Zürich/Schaffhausen sein.

Fuchs schloss 2012 ihr Studium in Anglistik und Germanistik an der Universität Zürich ab und schrieb danach als freie Journalistin für verschiedenen Printmedien. Parallel dazu absolvierte sie die Ausbildung zur Gymilehrerin für die Fächer Deutsch und Englisch. Seit 2014 arbeitete sie 40 Prozent als Deutschlehrerin in Zürich und 60 Prozent als Redaktorin beim Tagi. Ihre Lehrerkarriere hängt Fuchs nun wegen der Stage an den Nagel. (wid)