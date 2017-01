Schweizer Presserat: Miss Schweiz Lauriane Sallin ist abgeblitzt

«Jetzt packt ihr Ex intime Bilder aus», titelte der «Blick am Abend» im Juli 2016. Zu sehen waren Fotos, die Sallin mit ihrem Ex beim Kuscheln und Blödeln zeigen. Ihr Ex-Freund hatte sie kurz nach der Trennung auf Instagram gepostet und für alle zugänglich gemacht.

Sallin war mit der Veröffentlichung im «Blick am Abend» nicht einverstanden und gelangte an den Presserat. Dieser liess sie nun aber abblitzen, wie aus dem am Freitag publizierten Entscheid hervorgeht. Die Publikation sei aus berufsethischer Sicht korrekt.

Die Miss Schweiz habe mehrmals öffentlich über ihre Beziehung inklusive Krisen Auskunft gegeben. Dadurch habe sie selber bestimmt, bis zu welchem Grad ihr Privatleben in der Öffentlichkeit thematisiert werde. Zudem seien die Bilder harmlos. Die Intimsphäre der beiden werde kaum tangiert. (sda)