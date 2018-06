ORF: Mitarbeiter sollen Social-Media-Maulkorb erhalten

Am Dienstag gelangte ein neues Social-Media-Regelwerk für ORF-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit, wie «Der Standard» berichtet. Irrtümlicherweise – der Stiftungsrat bekommt es erst am Donnerstag zu sehen.

Der Entwurf will, dass sich die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Meinungsäusserungen distanzieren. Wörtlich heisst es: Auf «öffentliche Äusserungen und Kommentare in sozialen Medien, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äusserungen, Sympathie, Antipathie, Kritik und ‹Polemik› gegenüber politischen Institutionen, deren Vertreter/innen oder Mitgliedern zu interpretieren sind», sei zu verzichten – auch im privaten Umfeld. Als Meinungsbekundung werden dabei nicht nur direkte Meinungsäusserungen gewertet, sondern auch Likes, Dislikes oder Retweets. Unterzeichnet ist es von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Reaktionen in den sozialen Medien liessen nicht lange auf sich warten. Viele Journalisten zeigten sich über den Entwurf empört. So twitterte etwa der oftmals polarisierende Nachrichtenmoderator Armin Wolf einen Auszug aus der europäischen Menschenrechtskonvention betreffend Meinungsfreiheit.

Auch Anita Zielina, ehemals Leiterin digitale Produkte bei der NZZ äusserte sich sehr kritisch.

Satiriker Jan Böhmermann machte Generaldirektor Alexander Wrabetz darauf aufmerksam, dass er sich selbst nicht an diese Guidelines halte.



Wrabetz wiederum verteidigte den Entwurf mit Verweisen auf ähnliche Social-Media-Guidelines von BBC und «New York Times».

„... News staff should not:advocate support for a particular political party;express views for and against any policy which is matter of current party political debate;advocate any particular position on an issue of current public controversy or debate“BBC Editorial Guidelines