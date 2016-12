Schawinski: Moritz Leuenberger stolpert über SRF und SRG

von Michèle Widmer

Nach dem grossen «Gotthard»-Film auf SRF 1 war am Montagabend Moritz Leuenberger in der Sendung «Schawinksi» zu Gast. Aus aktuellem Anlass, denn der frühere Verkehrsminister gilt als Vater des Gotthard-Basistunnels. Nebst dem weltweit längsten Tunnel kamen die beiden auch auf die Schweizer Medienlandschaft zu sprechen. Der einstige Medienminister äussert sich immer wieder kritisch über die hiesigen Medien. Im Oktober sagte er an einer Veranstaltung an der Universität Bern, die Medien in der Schweiz seien so schlecht geworden, dass die direkte Demokratie gefährdet sei.

Bei «Schawinski» zeigte er sich am Montag besorgt über die «Kommerzialisierung der Medien». Diese würden sich immer mehr als Wirtschaftsunternehmen sehen, anstatt als Medienunternehmen mit gesellschaftlichem Auftrag. Konkret nannte er diesbezüglich den «Tages-Anzeiger», der kürzlich in der Rubrik Hintergrund/Recherche einen gesponserten Beitrag über Bier veröffentlichte oder die verkaufte Frontseite der «Neuen Zürcher Zeitung».

Beim Thema SRG zeigte sich der frühere Medienminister allerdings etwas verwirrt. «SRF, damals hat es noch SRG geheissen», sagt Leuenberger als er vom damaligen Streit um die Konzessionen erzählt. «Es heisst noch immer SRF», korrigiert Schawinski. Etwas verblüfft sagt Leuenberger: «Es heisst doch SRF», und zeigt auf das Logo auf dem Bildschirm neben ihm. «Das ist der Sender in der Deutschschweiz», fügt Schawinski an, voraufhin Leuenberger etwas kleinlaut anhängt: «Wie auch immer, ist ja au schon lange her.»

Der Zuschauer fragt sich: Kennt der frühere Medienminister den Unterschied zwischen SRG und SRF wirklich nicht oder hat er die beiden Begriffe bloss vertauscht? Vielleicht hat ihn Roger Schawinski auch etwas aus dem Konzept gebracht mit seiner vorgängigen Frage: «Was haben Sie als Medienminister damals eigentlich nachhaltiges erreicht?»