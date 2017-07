SRG: Motocross-Grand-Prix Switzerland neu im TV

Der Motocross-Grand-Prix (MXGP) Switzerland ist seit 2016 das Schweizer Highlight der Motocross-Weltmeisterschaft, heisst es in einer Mitteilung. Die neue Partnerschaft zwischen der SRG und der MXGP Suisse AG ermöglicht SRF, RTS, RSI und RTR für zwei Jahre vom grössten Motorsportevent der Schweiz zu berichten. Die Vereinbarung regelt die Live- und Nachverwertungsrechte für TV, Radio sowie Onlinemedien und gilt bis 2018. Über die vertraglichen Details hätten die Partner Stillschweigen vereinbart.

Am Wochenende vom 12./13. August dieses Jahres findet der MXGP Switzerland zum zweiten Mal in Frauenfeld TG statt. SRF zwei, RTS Deux und RSI LA2 senden laut Mitteilung am Sonntag, 13. August 2017, live von der Rennstrecke.

«Die SRG berichtet über viele nationale Events mit internationaler Ausstrahlung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur bunten Schweizer Sportlandschaft», lässt sich Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)